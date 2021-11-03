Песков прокомментировал сообщения о «военном присутствии» России у границы с Украиной

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о сохранении Россией «военного присутствия» у границы с Украиной.
Песков прокомментировал сообщения о «военном присутствии» России у границы с Украиной
  • © Минобороны России
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«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым», — сказал Песков.

Ранее Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тыс. российских военнослужащих.

Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что украинские власти намерены создать провокационную ситуацию на востоке страны, чтобы попытаться втянуть в конфликт Россию.

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