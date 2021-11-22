Bloomberg: разведка США считает, что Россия может планировать «атаку» на Украину в 2022 году
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В статье говорится, что «атака» на Украину может быть запланирована на начало 2022 года.
Как пишет агентство, российские войска якобы намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России. По его словам, в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.
Песков отметил, что нельзя исключать, что это используется для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».
Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».