Bloomberg: разведка США считает, что Россия может планировать «атаку» на Украину в 2022 году

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Разведка США поделилась с европейскими союзниками данными, включая карты, согласно которым идёт якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, крупномасштабному «вторжению» на Украину из нескольких точек.
Bloomberg: разведка США считает, что Россия может планировать «атаку» на Украину в 2022 году
  • © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье говорится, что «атака» на Украину может быть запланирована на начало 2022 года.

Как пишет агентство, российские войска якобы намерены пересекать границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России. По его словам, в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.

Песков отметил, что нельзя исключать, что это используется для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».

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