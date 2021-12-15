В письменном виде: почему Россия подчёркивает необходимость юридических гарантий от НАТО по безопасности в Европе

Россия в ближайшее время передаст НАТО свои письменные предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он напомнил, что Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости чётких юридических гарантий со стороны Соединённых Штатов и НАТО о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и инфраструктуры альянса. Эксперты отмечают, что на Западе должны осознать, что расширение НАТО на восток может подтолкнуть Россию к ответным действиям.

В ближайшее время Россия в письменном виде передаст США и НАТО предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы передадим нашим западным партнёрам наши наработки уже на бумаге, что мы имеем в виду конкретно», — сообщил дипломат после встречи в Ташкенте с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

Андрей Руденко напомнил, что президент Владимир Путин на переговорах с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости чётких юридических гарантий со стороны НАТО и прежде всего Соединённых Штатов о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и в целом инфраструктуры НАТО.

Также по теме «Холодная война идёт до сих пор»: почему кандидат в постпреды США при НАТО считает Россию главной угрозой Россия в ближайшие десять лет будет основной военной угрозой для стран Североатлантического альянса. Об этом в сенате США сообщила...

На это заявление уже откликнулись в Париже. Представитель МИД Франции на брифинге заявил, что власти страны ожидают российские предложения по гарантиям безопасности в Европе и намерены внимательно их изучить.

«Франция самым внимательным образом изучит предложения, если они призваны содействовать укреплению стратегической стабильности в Европе и отвечают интересам Франции, её союзников и партнёров в сфере безопасности», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее, 10 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва планирует донести до руководства США и НАТО своё концептуальное видение по вопросу безопасности в Европе и готовит соответствующий документ.

«Путин как раз и сказал Байдену, что мы весьма оперативно, в течение недели, такой документ подготовим и передадим. В свою очередь, президент США говорил о том, что если вообще говорить о субстанциях, которые касаются Североатлантического альянса, то он бы предпочёл привлекать к диалогу ряд стран НАТО. Дальше будут какие-то контакты у президента США с коллегами, они уже были и, наверное, будут продолжены. Но сейчас мы считаем, что для начала мы до американских собеседников должны донести наше концептуальное видение», — пояснил Песков.

В нынешней ситуации требуется разработать новые стандарты взаимоотношений с НАТО, считает эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Нужны нормальные правила взаимодействия, потому что все джентльменские соглашения очевидно не работают. НАТО наращивает свои группировки вблизи наших границ, проводит регулярно учения, увеличивает их количество и масштаб. Легенды этих учений зачастую носят провокационный характер с отработкой нанесения огневых ударов по нашей территории. Это всё требует выяснения и установления неких правил, которые не позволяли бы дальше развиваться конфронтации», — прокомментировал ситуацию Ермаков в беседе с RT.

Он напомнил, что ещё при администрации Дмитрия Медведева российская сторона выступила с проектом Договора о европейской безопасности. В нём, в частности, закреплялись положения о «о юридическом обязательстве, в соответствии с которым ни одно государство и ни одна международная организация в Евро-Атлантике не могут укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран и организаций».

«Но западные партнёры тогда не обратили должного внимания на российские предложения. Сейчас, когда конфронтация нарастает — если уже не достигла пика, — очевидно есть повод задуматься», — подчеркнул политолог.

Тяжёлые последствия

Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью газете «Известия» 13 декабря отмечал, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток приведёт к тяжёлым последствиям.

«Дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, будто у России здесь нет права вето, — это всё попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своём: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжёлыми», — приводит издание слова российского дипломата.

Сергей Рябков заявил, что «советским, а потом российским руководителям неоднократно говорили, причём на самых ответственных уровнях, что дальнейшего расширения НАТО на восток не будет».

«Тем не менее мы видим противоположную ситуацию», — добавил замминистра иностранных дел РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

globallookpress.com

© МИД России

При этом НАТО ничем не аргументирует необходимость расширения альянса на восток, подчеркнул Сергей Рябков.

«Аргументации нет. Более того, они пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем НАТО двигаться куда-то на восток. Они якобы по принципиальным соображениям отрицают возможность обсуждения этой темы. Но это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности», — отметил Рябков.

Позиция НАТО

Напомним, ранее об отсутствии у России вето по вопросу расширения альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Такую позицию он озвучил 1 декабря во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.

«У России нет права вето. У России нет права голоса. И у неё нет права устанавливать сферу влияния и пытаться контролировать соседние страны. Сама постановка вопроса уже свидетельствует о чём-то неприемлемом, что требует нашего особого внимания, а именно о существовании российской сферы влияния», — заявил Столтенберг.

Так он ответил на вопрос о возможном приёме Украины в НАТО.

Генсек НАТО добавил, что в случае «агрессии» России против Украины страны альянса могут применить в отношении Москвы финансовые и экономические санкции.

Напомним, что на Западе с начала ноября активно обсуждается тема «военного вторжения» на Украину, которое якобы планирует Россия. Западные СМИ, распространяющие эту информацию, в своих материалах опираются на «анонимные источники» в правительственных кругах США или ЕС, которые якобы знакомы с данными американской разведки по этому вопросу.

Учения НАТО RAPID TRIDENT 2021 на Украине

Reuters

© Gleb Garanich

Ранее газета Financial Times сообщила, что целый ряд государств Европы, включая Германию, не рассматривали возможность такого «вторжения». Однако после продолжительного дипломатического воздействия и передачи неких разведданных США удалось убедить европейских союзников, что Россия якобы вынашивает планы по вводу войск на Украину, отмечало издание.

Гарантии для России

Тема расширения НАТО на восток затрагивалась и в ходе недавних переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые прошли в режиме видеосвязи 7 декабря.

По итогам переговоров пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин обратил внимание своего американского коллеги на то, что именно Североатлантический альянс предпринимает попытки «освоения» украинской территории и наращивает военный потенциал у российских границ.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена

AP

© Mikhail Metzel

«Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — пояснили позицию Москвы в пресс-службе Кремля.

Вскоре после переговоров с Байденом Владимир Путин заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток является ключевым вопросом для безопасности РФ.

Также по теме Вперёд в прошлое: почему в США обвинили Россию в попытке воссоздать Советский Союз Воссоздание Советского Союза сегодня невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на высказывание...

«Расширение блока НАТО на восток, в том числе за счёт Украины, — это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнёров о том, что для нас это неприемлемо», — заявил президент РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Владимир Путин подчеркнул, что «каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае России».

Российский лидер неоднократно напоминал, что страны Запада не сдержали своё слово, данное Москве после окончания холодной войны.

«О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут», поспешили быстро забыть. А прецедент был создан», — напомнил Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Президент России напомнил, что с 1999 года «последовало ещё пять волн расширения НАТО», а членами альянса стали 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, «что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий».

Красные линии

Последствия дальнейшего форсирования расширения НАТО на восток без учёта интересов России могут действительно быть самыми тяжёлыми, отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

«Определённо все понимают, что продвижение НАТО на восток заставляет делать Россию встречные шаги, которые в том числе могут создавать угрозу и для так называемых центров принятий решений», — пояснил эксперт.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, НАТО использует отсутствие письменных соглашений о нерасширении на восток как повод для дальнейшей экспансии на постсоветском пространстве, добавил Константин Блохин.

«Сейчас пока рано говорить о каких-либо соглашениях о нерасширении, так как их формальное отсутствие является рычагом давления на нас. Они понимают озабоченность Москвы и играют на этом. Опыт неудачных устных соглашений при Горбачёве у нас уже есть», — отметил аналитик в беседе с RT.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена

Reuters

© The White House

Он подчеркнул, что заявлениями о недопустимости расширения НАТО на восток Россия пытается обозначить для Запада определённые красные линии.

«Однако, какие линии вы им ни укажете, они всё равно будут их нарушать. От каких-либо соглашений тоже будет мало толку, так как Запад не раз эти соглашения нарушал», — подчеркнул эксперт.

При этом, отметил Александр Асафов, Запад не смущает отсутствие внятной аргументации расширения НАТО к границам России, о чём заявлял замглавы МИД РФ Рябков.

«Безусловно, аргументация НАТО про расширение выглядит совершенно нелепо... Основным и единственным объяснением является тезис о том, что Россия — это якобы реваншистская держава, которая хочет воссоздать СССР. Это общая рамка, внутри которой они пытаются придумать угрозу энергетической безопасности, военную угрозу и так далее», — пояснил политолог.

Стоит надеяться, что в администрации Байдена серьёзно отнесутся к возражениям по вопросу, который поднимался в ходе недавних переговоров лидеров, добавил Александр Асафов.

«Риски растут, и международная безопасность находится под угрозой. Должна быть сделана попытка как-то модифицировать этот процесс», — заключил собеседник RT.