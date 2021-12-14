МИД России заявил о скорой передаче НАТО наработки по гарантиям безопасности в Европе

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Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
МИД России заявил о скорой передаче НАТО наработки по гарантиям безопасности в Европе
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, Руденко напомнил, что российский лидер Владимир Путин, обращаясь к своим западным коллегам, отметил необходимость чётких юридических гарантий со стороны государств НАТО, прежде всего со стороны США, о неразмещении вблизи российских границ в первую очередь ударных вооружений и в целом инфраструктуры НАТО.

«Мы с такой инициативой выступили, в ближайшее время мы передадим нашим западным партнёрам наши наработки уже на бумаге, что мы имеем в виду конкретно», — сказал он.

Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин выступает за идею проведения Совета Россия — НАТО по ситуации с безопасностью в Европе.

Бургер добавил, что данный формат подходит для диалога по обеспечению коллективной безопасности в Европе.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что Москва в ближайшее время внесёт предложения по договорённости о нерасширении НАТО на восток и неразмещении угрожающих России вооружений в непосредственной близости к ней.

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