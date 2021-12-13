В Германии выступили за идею проведения Совета Россия — НАТО

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин выступает за идею проведения Совета Россия — НАТО по ситуации с безопасностью в Европе.

«Глава МИД ФРГ (Анналена Бербок. — RT) в ходе своих встреч в Брюсселе вновь подчеркнула, что мы весьма поддерживаем и желали бы встречи Совета НАТО — Россия, наше предложение в этой связи действует в течение долгого времени», — приводит РИА Новости его слова.

Бургер добавил, что данный формат подходит для диалога по обеспечению коллективной безопасности в Европе.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что Москва в ближайшее время внесёт предложения по договорённости о нерасширении НАТО на восток и неразмещении угрожающих России вооружений в непосредственной близости к ней.