Россия внесёт предложения по договорённости о нерасширении НАТО на восток

Москва в ближайшее время внесёт предложения по договорённости о нерасширении НАТО на восток и неразмещении угрожающих России вооружений в непосредственной близости к ней. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Лавров напомнил о предложении президента России Владимира Путина начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

«В ближайшее время мы внесём соответствующие предложения, рассчитываем на их серьёзное рассмотрение по существу, без отговорок. Думаем, что ОБСЕ может сыграть здесь весьма полезную роль», — сказал министр.

Как отмечал Путин, Россия в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих продвижение НАТО.

Он подчеркнул, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, «поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».