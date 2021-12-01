Путин предложил начать переговоры по достижению гарантий нерасширения НАТО на восток

Президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Путин напомнил, что, выступая в МИД, он уже подчёркивал, что перед российской дипломатией стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности.

Он отметил, что Россия в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от её границ.

«Предлагаем начать на этот счёт предметные переговоры. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства», — сказал Путин.

RT вёл трансляцию.

Ранее российский президент предупредил о последствиях в случае размещения ударных комплексов на Украине.