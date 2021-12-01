Путин предложил начать переговоры по достижению гарантий нерасширения НАТО на восток

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.
Путин предложил начать переговоры по достижению гарантий нерасширения НАТО на восток
  • AP

Путин напомнил, что, выступая в МИД, он уже подчёркивал, что перед российской дипломатией стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности.

Он отметил, что Россия в диалоге с США и их союзниками будет настаивать на выработке конкретных договорённостей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от её границ.

«Предлагаем начать на этот счёт предметные переговоры. Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства», — сказал Путин.

RT вёл трансляцию.

Ранее российский президент предупредил о последствиях в случае размещения ударных комплексов на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить