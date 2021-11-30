Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях в случае размещения ударных комплексов на Украине.

«Если на территории Украины возникнут какие-то комплексы ударные, подлётное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия в этом случае должна будет «что-то подобное создать» в отношении тех, кто ей так угрожает. При этом Путин заявил, что Россия способна это сделать уже сейчас.

«Потому что мы сейчас уже испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования гиперзвуковая — девять махов», — сказал президент.

Путин объяснил, что в этом случае «подлётное время будет до тех, кто отдаёт приказы, тоже пять минут».

«Мы куда идём-то? Зачем это всё делаем? Вот это — создание таких угроз — и есть для нас красные линии, но я надеюсь, что до этого не дойдёт. Надеюсь, что чувство здравого смысла, ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество будет преобладать», — сказал он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что активность НАТО у границ России диктует необходимость дальнейшего развития ВС.