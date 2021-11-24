Шойгу: активность НАТО у границ России диктует необходимость дальнейшего развития ВС
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Как сообщает ТАСС, среди приоритетов развития ВС Шойгу назвал «повышение их боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания».
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о летающих возле российской границы стратегических бомбардировщиках НАТО.
В свою очередь, в Министерстве обороны России заявляли, что расценивают военную активность США и НАТО в Чёрном море как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».