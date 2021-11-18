Путин рассказал о летающих возле российской границы стратегических бомбардировщиках НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.

«Что касается Чёрного моря... на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьёзное оружие», — заявил он.

По его словам, российская сторона постоянно высказывает свои озабоченности по этому поводу и говорит о красных линиях, но при этом Москва понимает, что партнёры — «очень своеобразные» и «поверхностно относятся» к предостережениям.

«Мы хорошо помним, как происходило расширение НАТО на восток... несмотря на то что отношения между Россией и нашими западными партнёрами, включая США, были уникальными — уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, — наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на восток были проигнорированы», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин назвал учения НАТО в Чёрном море вызовом для России.

11 ноября в Министерстве обороны России заявляли, что расценивают военную активность США и НАТО в Чёрном море как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».