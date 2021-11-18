Путин рассказал о летающих возле российской границы стратегических бомбардировщиках НАТО

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.
Путин рассказал о летающих возле российской границы стратегических бомбардировщиках НАТО
  • AP

«Что касается Чёрного моря... на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, а они, как известно, несут очень серьёзное оружие», — заявил он.

По его словам, российская сторона постоянно высказывает свои озабоченности по этому поводу и говорит о красных линиях, но при этом Москва понимает, что партнёры — «очень своеобразные» и «поверхностно относятся» к предостережениям.

«Мы хорошо помним, как происходило расширение НАТО на восток... несмотря на то что отношения между Россией и нашими западными партнёрами, включая США, были уникальными — уровень взаимоотношений был чуть ли не союзническим, — наши озабоченности и предостережения по поводу расширения НАТО на восток были проигнорированы», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин назвал учения НАТО в Чёрном море вызовом для России.

11 ноября в Министерстве обороны России заявляли, что расценивают военную активность США и НАТО в Чёрном море как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить