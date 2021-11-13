Российские военные сопроводили четыре самолёта-разведчика НАТО за сутки

Радиолокационные средства Воздушно-космических сил (ВКС) России и силы Черноморского флота за сутки засекли и сопроводили четыре самолёта-разведчика НАТО в районе Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

«Радиолокационными средствами ВКС России и силами Черноморского флота за прошедшие сутки обнаружены и сопровождались четыре полёта разведывательных самолётов стран НАТО в воздушном пространстве над Черноморским регионом», — говорится в сообщении.

К тому же в районе действия кораблей США в северо-западной части Чёрного моря зафиксированы разведывательные полёты трёх патрульных самолётов P-8A Poseidon ВМС США.

В пресс-службе также добавили, что стратегический самолёт-разведчик U-2S ВВС США вёл разведку из воздушного пространства Украины и северо-западной части Чёрного моря.

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что расценивают военную активность США и НАТО в Чёрном море как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

В сообщении говорилось, что подобные агрессивные действия США вблизи российских границ создают угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности.