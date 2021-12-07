Путин заявил Байдену об опасных попытках освоения Украины со стороны НАТО

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Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин заявил Байдену об опасных попытках освоения Украины со стороны НАТО
  • Reuters
  • © Reinhard Krause

Отмечается, что в ходе разговора Байден заявил о якобы угрожающем характере передвижения войск России возле границ Украины. Также американский президент «обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки».

«Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей», — заявили в Кремле.

В сообщении говорится, что в связи с этим Россия заинтересована в получении надёжных и юридически зафиксированных гарантий об исключении расширения НАТО на восточном направлении, а также исключающих размещение в сопредельных с Россией странах ударных наступательных систем вооружения.

Президенты России и США договорились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по данным чувствительным вопросам.

Также Путин в разговоре с американским лидером Джо Байденом выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева против Донбасса.

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