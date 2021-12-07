Путин в разговоре с Байденом выразил серьёзную озабоченность из-за действий Киева

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Джо Байденом выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева против Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что украинская проблематика заняла преобладающее место в разговоре двух лидеров.

Путин на конкретных примерах проиллюстрировал Байдену деструктивную линию Киева, которая направлена на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в нормандском формате.

Также российский президент высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева в отношении Донбасса.

Ранее переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.