Путин в разговоре с Байденом выразил серьёзную озабоченность из-за действий Киева

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Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Джо Байденом выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева против Донбасса.
Путин в разговоре с Байденом выразил серьёзную озабоченность из-за действий Киева
  • AFP
  • © Mikhail Metzel / SPUTNIK

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что украинская проблематика заняла преобладающее место в разговоре двух лидеров.

Путин на конкретных примерах проиллюстрировал Байдену деструктивную линию Киева, которая направлена на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в нормандском формате.

Также российский президент высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева в отношении Донбасса.

Ранее переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

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