Путин в разговоре с Байденом выразил серьёзную озабоченность из-за действий Киева
- AFP
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Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что украинская проблематика заняла преобладающее место в разговоре двух лидеров.
Путин на конкретных примерах проиллюстрировал Байдену деструктивную линию Киева, которая направлена на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в нормандском формате.
Также российский президент высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева в отношении Донбасса.
Ранее переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.