Путин и Байден поручили своим командам продолжить общение по заявленным темам

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден дали поручения своим командам продолжать общение по темам, которые были обсуждены в ходе переговоров на высшем уровне.

«Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединённые Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнёрами», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

Американский лидер в начале видеоконференции с президентом России выразил надежду на скорый личный контакт.