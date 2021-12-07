Путин и Байден поручили своим командам продолжить общение по заявленным темам
- Reuters
«Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединённые Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнёрами», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.
Американский лидер в начале видеоконференции с президентом России выразил надежду на скорый личный контакт.