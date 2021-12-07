Байден заявил, что надеется на очную встречу с Путиным в будущем

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Президент США Джо Байден в начале видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным выразил надежду на скорый личный контакт.
Байден заявил, что надеется на очную встречу с Путиным в будущем
  • AP

«К сожалению, в прошлый раз на G20 мы не смогли увидеться лично. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, это будет очный контакт», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи.

Переговоры президентов России и США проходят тет-а-тет.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры российского лидера и его американского коллеги «неравным матчем» для США.

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