Байден заявил, что надеется на очную встречу с Путиным в будущем

Президент США Джо Байден в начале видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным выразил надежду на скорый личный контакт.

«К сожалению, в прошлый раз на G20 мы не смогли увидеться лично. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы увидимся, это будет очный контакт», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Ранее сообщалось, что Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи.

Переговоры президентов России и США проходят тет-а-тет.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал предстоящие переговоры российского лидера и его американского коллеги «неравным матчем» для США.