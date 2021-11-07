Мнимые угрозы: почему в США продолжают заявлять о «военной активности» РФ у границ Украины

В посольстве РФ в Соединённых Штатах выразили озадаченность в связи с заявлениями Госдепа и Пентагона относительно «необычной военной активности» России. Ранее представитель Минобороны США Джон Кирби сообщил, что ведомство «пристально следит» за действиями российских вооружённых сил «у украинских границ». В Кремле и МИД заявили, что озвученная Госдепом и Пентагоном информация не соответствует действительности, а публикации в СМИ на эту тему представляют собой очередную фейк-кампанию. По мнению экспертов, выступая с подобными заявлениями, США пытаются найти оправдание своим провокационным действиям в регионе.

Посольство РФ в Вашингтоне ответило на заявления Госдепа и Пентагона, в которых американские ведомства выразили обеспокоенность перемещением российских войск «вблизи украинской границы».

«Мы озадачены обеспокоенностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооружённых сил на территории страны в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это американские военные безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос», — напомнили в дипмиссии.

В пятницу, 5 ноября, замглавы пресс-службы Госдепа США Джалина Портер во время брифинга заявила, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о военной активности России рядом с Украиной.

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В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга сообщил журналистам, что Минобороны США внимательно следит за активностью российских вооружённых сил.

«Скажу, что мы продолжаем наблюдать и пристально следить за необычной военной активностью России у украинских границ, а также мы продолжаем вести консультации с нашими союзниками и партнёрами по этому вопросу», — заявил он.

При этом Кирби отказался проводить параллели с передвижением российских войск внутри страны во время учений и проверки боеготовности, которые прошли в апреле и мае 2021 года. Он также не дал чёткого ответа на вопрос журналиста, чем именно необычна подобная военная активность, вместо этого повторив слова представителя Госдепа о «серьёзной озабоченности».

«Если не вдаваться в подробности, я думаю, что дело в масштабе. Дело в том, какую численность подразделений мы наблюдаем. Любые действия со стороны России, направленные на эскалацию или носящие агрессивный характер, будут поводом для серьёзной озабоченности», — заявил Кирби.

Неправильные фотографии

Напомним, 1 ноября американское издание Politico опубликовало «сенсационную» статью о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. В качестве доказательств в статье были опубликованы спутниковые снимки, сделанные американской компанией Maxar Technologies. В материале пояснялось, что фотографии якобы подтверждают наращивание бронетанковых войск и самоходной артиллерии, а также наземных войск, сосредоточенных вблизи города Ельня.

Также авторы материала Politico утверждали, что подразделения 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины. Вслед за Politico материалы о якобы скоплении военной силы РФ вблизи границы Украины опубликовали газета The Washington Post и журнал Foreign Policy.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

globallookpress.com

© Lisa Ferdinando/Dod

Однако американские журналисты по какой-то причине не учли того факта, что Ельня — город, расположенный в Смоленской области, и граничит он не с Украиной, а с Белоруссией. Более того, Минобороны Украины в тот же день опровергло сообщения американских СМИ о якобы наращивании группировки войск вблизи российско-украинской границы.

«По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружений и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована», — говорилось в сообщении.

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения американских СМИ, назвав их «фейк-кампанией». Дипломат обратила внимание на тот факт, что Politico, The Washington Post и Foreign Policy опубликовали свои статьи «как по команде в настоящей панической атаке».

«Это был не один фейк, это целая свежая фейк-кампания в американских СМИ», — подчеркнула Захарова во время еженедельного брифинга, также напомнив, что Ельня находится за сотни километров от украинской границы.

«Причём ссылаются на воронежских блогеров. К нам никто не обращался. Уверены, что не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто бы представлял нашу страну. Это классика жанра: когда готовятся такие публикации, вбросы, то, естественно, официальная позиция стороны не запрашивается», — сказала Захарова.

Дипломат иронично добавила, что в дальнейшем в американских СМИ вполне могут появиться материалы о «танковой колонне из Т-34 у морских границ Белоруссии».

В свою очередь, в Кремле статью Politico назвали «некачественным вбросом».

«Наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом не стоит на них обращать никакого внимания, потому что вы сами видели, там речь идёт о границе с Украиной — показывают границу с Белоруссией», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Визит из ЦРУ

Однако обсуждение темы якобы имевшего место наращивания военного присутствия ВС РФ у границ Украины продолжилось в американских СМИ и после дезавуирования спутниковых снимков в материале Politico и опровержений со стороны России и Украины.

Так, телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщил, что президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Уильяма Бёрнса якобы с целью предупредить Кремль, что США «внимательно следят» за увеличением числа войск у границы с Украиной. Также в материале сообщалось, что после визита в Москву Бёрнс провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Запад-2021» — совместные стратегические учения Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь

© REUTERS/Vitaly Nevar

Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что тема Украины обсуждалась во время недавнего визита Бёрнса в Москву, но в общем контексте.

«Да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой «большой Евразии», — сказал он в беседе с Интерфаксом.

Рябков также отметил, что особого значения тому, что обсуждалось в ходе беседы с Бёрнсом, уделять не следует, так как подобные сигналы Москва получала от американской стороны и раньше.

В то же время ситуацию с якобы имевшим место наращиванием российского военного присутствия прокомментировал и глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

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Отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC News в рамках Аспенского форума по безопасности, он заявил, что США наблюдают передвижение российских войск в этом регионе, но не видят в этом агрессии.

«Мы наблюдаем значительные передвижения войск с российской стороны у границы с Украиной. По существу, в них нет ничего открыто агрессивного. Мы наблюдали такое и раньше. В апреле русские провели очень, очень масштабные учения с привлечением около 50 тыс. военных. Что это означает? Пока мы этого не знаем, ещё слишком рано судить. Но мы продолжаем следить за ситуацией с использованием всех наших возможностей», — сказал генерал Милли.

Комментируя последние заявления властей США, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин подчеркнул, что Россия как суверенное государство не обязана давать пояснения по поводу характера передвижения войск внутри своих границ.

«США хотят показать, что они управляют всем миром, в том числе Россией. Они хотят показать, что контролируют нас, делая подобные замечания и демонстративно выражая обеспокоенность. Но Россия — самостоятельное, суверенное государство и такие замечания воспринимать не обязана. Мы будем проводить свою политику так, как считаем нужным», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков отметил, что США подобными заявлениями хотят переложить ответственность за рост напряжённости в регионе на Россию.

«На сегодняшний день США ведут себя крайне агрессивно, и это связано с рядом тех провокаций, которые мы видели в том числе и по Чёрному морю, где идёт наращивание американской группировки. Мы видим и то, насколько агрессивно себя ведет НАТО по отношению к РФ. Для того чтобы обосновать эту агрессию, траты на содержание НАТО и на сдерживание России, США нуждаются в постоянной информационной подпитке», — сказал политолог.

Он пояснил, что наличие постоянной угрозы положительно сказывается на наполнении американского военного бюджета.

«Американцы говорят: «Посмотрите, если бы не мы, Россия давно бы перешла границу Украины. Если бы не мы, то такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, были бы оккупированы». По большому счёту, увеличение количества мнимых угроз выражается в увеличении финансирования», — отметил аналитик.

При этом создание очагов напряжённости на границе с противником облегчает проведение различных провокаций, добавил Судаков.

«Мы прекрасно понимаем, что НАТО давно перестало быть организацией, которая борется за безопасность во всём мире. Сейчас она нашла себе противников в лице России и Китая, о чём США и их союзники заявляют достаточно открыто», — заключил эксперт.