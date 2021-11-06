CNN: Директор ЦРУ ездил в Москву, чтобы узнать намерения России по Украине

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс ездил в Москву, чтобы узнать намерения России по Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России», — говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что после визита в Москву, Бёрнс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Бёрнсом.

Также встречу с главой ЦРУ провёл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.