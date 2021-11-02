Патрушев встретился с директором ЦРУ Бёрнсом в Москве

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильямом Бёрнсом.

«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом. Стороны обсудили российско-американские отношения», — сообщили в российском Совбезе.

В июне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил надежду, что рано или поздно встретится с главой ЦРУ.

Он также рассказал о взаимодействии российского ведомства с американской спецслужбой.