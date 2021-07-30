Нарышкин рассказал о взаимодействии Службы внешней разведки с ЦРУ

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью ТАСС рассказал о взаимодействии ведомства с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.
Нарышкин рассказал о взаимодействии Службы внешней разведки с ЦРУ
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Что касается нашего взаимодействия с Центральным разведывательным управлением, то ЦРУ для нас является партнёрской службой, традиционно обмениваемся оперативной разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом. Вот по этой теме обмен продолжается, может быть, он не такой активный, как прежде, но тем не менее мы действительно вместе работаем», — рассказал Нарышкин.

В июне сообщалось, что Нарышкин рассчитывает, что рано или поздно встретится с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.

В марте вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового директора ЦРУ Уильяма Бёрнса.

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