Нарышкин рассказал о взаимодействии Службы внешней разведки с ЦРУ

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью ТАСС рассказал о взаимодействии ведомства с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

«Что касается нашего взаимодействия с Центральным разведывательным управлением, то ЦРУ для нас является партнёрской службой, традиционно обмениваемся оперативной разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом. Вот по этой теме обмен продолжается, может быть, он не такой активный, как прежде, но тем не менее мы действительно вместе работаем», — рассказал Нарышкин.

В июне сообщалось, что Нарышкин рассчитывает, что рано или поздно встретится с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.

В марте вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового директора ЦРУ Уильяма Бёрнса.