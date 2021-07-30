Нарышкин рассказал о взаимодействии Службы внешней разведки с ЦРУ
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«Что касается нашего взаимодействия с Центральным разведывательным управлением, то ЦРУ для нас является партнёрской службой, традиционно обмениваемся оперативной разведывательной информацией по целому кругу вопросов, касающихся общей глобальной темы борьбы с международным терроризмом. Вот по этой теме обмен продолжается, может быть, он не такой активный, как прежде, но тем не менее мы действительно вместе работаем», — рассказал Нарышкин.
В июне сообщалось, что Нарышкин рассчитывает, что рано или поздно встретится с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.
В марте вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового директора ЦРУ Уильяма Бёрнса.