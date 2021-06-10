Нарышкин рассчитывает на встречу с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассчитывает, что рано или поздно встретится с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом.

Нарышкин напомнил, что в США «пришло новое руководство» и президент Джо Байден.

«Он назначил директором Центрального разведывательного управления очень авторитетного международника, человека, знающего эту материю, господина Бёрнса. Он, видимо, входит в круг своих обязанностей, знакомится с делами. Я рассчитываю, что рано или поздно состоится и наша встреча», — сказал Нарышкин ТАСС.

В марте вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового директора ЦРУ Уильяма Бёрнса.

Бёрнс поступил на дипломатическую службу в 1982 году. Он работал главным помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт.

C 1998 по 2001 год он занимал пост посла США в Иордании, с 2001-го по 2005-й был помощником госсекретаря по ближневосточным делам, а с 2005-го по 2008-й занимал пост посла США в России.