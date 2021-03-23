Харрис привела к присяге нового директора ЦРУ Уильяма Бёрнса

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Вице-президент США Камала Харрис привела к присяге нового директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бёрнса.

Трансляцию мероприятия вёл C-SPAN.

В начале февраля президент США Джо Байден направил на рассмотрение сената конгресса США кандидатуру Бёрнса на пост главы ЦРУ. 18 марта сенат США утвердил кандидатуру Бёрнса на пост директора ЦРУ.

Уильям Бёрнс поступил на дипломатическую службу в 1982 году. Он работал главным помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт.

C 1998 по 2001 год он занимал пост посла США в Иордании, с 2001-го по 2005-й был помощником госсекретаря по ближневосточным делам, а с 2005-го по 2008-й занимал пост посла США в России.

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