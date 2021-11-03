Нарышкин провёл переговоры с директором ЦРУ в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР.
«В центре внимания находились вопросы межведомственного взаимодействия в контексте российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом», — говорится в заявлении.
Как подчёркивается в сообщении, переговоры прошли по инициативе американской стороны.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Бёрнсом.
В июне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выразил надежду, что рано или поздно встретится с главой ЦРУ. Он также рассказал о взаимодействии российского ведомства с американской спецслужбой.