В МИД России подтвердили, что тема Украины обсуждалась в ходе визита директора ЦРУ

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Во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бёрнса стороны затрагивали тему Украины. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России подтвердили, что тема Украины обсуждалась в ходе визита директора ЦРУ
  • РИА Новости

Об этом пишет Интерфакс.

Рябков отметил, что тема Украины постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление.

По словам дипломата, не стоит придавать особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бёрнса в Москве.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс ездил в Москву, чтобы узнать намерения России по Украине.

2 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Бёрнсом.

Также встречу с главой ЦРУ провёл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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