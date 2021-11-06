В МИД России подтвердили, что тема Украины обсуждалась в ходе визита директора ЦРУ
- РИА Новости
Об этом пишет Интерфакс.
Рябков отметил, что тема Украины постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление.
По словам дипломата, не стоит придавать особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бёрнса в Москве.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс ездил в Москву, чтобы узнать намерения России по Украине.
2 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Бёрнсом.
Также встречу с главой ЦРУ провёл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.