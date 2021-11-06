В МИД России подтвердили, что тема Украины обсуждалась в ходе визита директора ЦРУ

Во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бёрнса стороны затрагивали тему Украины. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Об этом пишет Интерфакс.

Рябков отметил, что тема Украины постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление.

По словам дипломата, не стоит придавать особого значения тому, что обсуждалось в ходе пребывания Бёрнса в Москве.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс ездил в Москву, чтобы узнать намерения России по Украине.

2 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Бёрнсом.

Также встречу с главой ЦРУ провёл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.