Провокационное направление: почему США продолжают нагнетать обстановку вокруг Украины

Вашингтон нагнетает обстановку вокруг украинской границы, чтобы усилить свою позицию на будущих переговорах по гарантиям безопасности в Европе. Такого мнения придерживаются опрошенные RT эксперты. Ранее в Белом доме вновь заявили, что Москва якобы сохраняет значительное военное присутствие на границе с Украиной. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия перемещает войска исключительно на своей территории и не согласна с теми, кто пытается оспорить её суверенное право на это.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории в ответ на недружественные действия США и стран НАТО и имеет на это полное право.

«Что бы ни делала Россия со своими войсками, она делает это на собственной территории. И здесь мы вряд ли можем позволить и согласиться с тем, чтобы кто-либо оспаривал это наше суверенное право. Россия предпринимает определённые действия по перемещению и передислокации своих вооружённых сил в рамках собственной территории на фоне весьма и весьма недружественных действий наших оппонентов по НАТО, США и различных европейских стран, которые проводят весьма недвусмысленные манёвры, учения в непосредственной близости от нашей границы, осуществляют полёты разведывательной авиации, перемещения кораблей», — сказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков подчеркнул, что действия стран Запада вызывают у Москвы глубокую обеспокоенность и вынуждают российскую сторону «принимать определённые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности».

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва ожидает «в январе получить от оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы» на вопросы России, которые «были озвучены, и предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения».

Вашингтонское давление

Слова Пескова о праве России перемещать войска внутри своих границ прозвучали в ответ на заявление Белого дома о том, что РФ якобы продолжает наращивать свою военную группировку на границе с Украиной. Накануне эту информацию на брифинге для прессы озвучил представитель Белого дома.

«Мы продолжаем пристально следить за тревожными переброской и развёртыванием военных сил России вдоль границы с Украиной», — заявил представитель администрации президента США.

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При этом чиновник добавил, что «если Россия пойдет дальше, мы и наши союзники готовы пойти на суровые ответные меры, которые нанесут ущерб экономике России и приведут именно к тому, чего, по её словам, она не хочет: расширение, а не сокращение возможностей НАТО; приближение к границам России, а не отход».

По словам представителя Белого дома, Вашингтон разъяснил эту позицию Москве. Вместе с тем американская сторона готова приступить к дипломатическому общению уже в начале января по нескольким каналам, сказал американский чиновник.

Однако США и НАТО не планируют вести диалог с РФ по этим вопросам в публичном пространстве, добавил функционер.

«Такие дипломатические беседы не кажутся нам конструктивными, и мы не считаем, что в прошлом благодаря им был достигнут прогресс. Мы не собираемся отвечать на каждое предложение или комментарий, в том числе и от российского президента», — заявил представитель Белого дома.

Ранее о наличии якобы значительного скопления российских военных сил у границы с Украиной заявили и в Пентагоне. В частности, эту информацию на брифинге для прессы 20 декабря озвучил официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Всё ещё сохраняется значительное военное присутствие России у границы с Украиной», — сказал Кирби.

Пентагон

Legion-Media

© PantherMedia

С подобными заявлениями представитель Пентагона выступает не впервые. Так, во время брифинга 10 декабря Кирби заявил о том, что РФ якобы разместила «внушительное количество российских войск» на границе с Украиной. При этом он отказался отвечать на вопрос журналиста о том, увеличивают ли США своё военное присутствие на восточном фланге НАТО.

Необходимость гарантий

Напомним, что на Западе с начала ноября активно обсуждается тема «военного вторжения» на Украину, которое якобы планирует Россия. При этом СМИ, распространяющие эту информацию, в своих материалах опираются на «анонимные источники», которые якобы знакомы с данными американской разведки по этому вопросу.

На фоне форсируемой западными СМИ и правительствами информационной кампании о подготовке «вторжения», в начале декабря прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

По итогам переговоров пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин обратил внимание своего американского коллеги на тот факт, что именно Североатлантический альянс предпринимает попытки «освоения» украинской территории и наращивает военный потенциал у российских границ.

По этой причине Москва серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, заявил глава российского государства.

17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. После этого переговоры на эту тему провели помощники президентов двух стран Юрий Ушаков и Джейк Салливан.

Однако, несмотря на призыв Москвы к диалогу по безопасности в Европе, в Вашингтоне продолжают нагнетать обстановку, регулярно выступая с заявлениями о якобы скоплении российских войск на границе с Украиной, отмечают эксперты, опрошенные RT.

«Россия — суверенное государство, с собственными вооружёнными силами и собственным ядерным потенциалом, и имеет право перемещать, концентрировать и мобилизовывать свои войска по своему усмотрению. При этом Россия ни разу не указывала американцам, где на территории Соединённых Штатов им нужно размещать свои воинские части. И тем более Россия не перемещает войска на территорию Украины», — подчеркнул в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Войска, о перемещении которых беспокоится Вашингтон, находятся в Западном военном округе, так как именно там чаще всего происходят различные провокации, подчеркнул Михайлов.

«В этом направлении мы наблюдаем уже ставшие регулярными попытки спровоцировать пограничные службы ФСБ, Вооружённые силы и флот РФ на удар то по украинскому, то по британскому, то по другому кораблю альянса НАТО. Кроме того, по данным нашей разведки, ожидаются новые военные провокации», — добавил собеседник RT.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Батюка, американцам не нравится, что «время явно работает не в пользу их украинских союзников», и конфликт на востоке Украины остаётся замороженным.

«Конечно, американцы предпочли бы, чтобы киевские власти решили проблему Донбасса быстро и поставили всех перед свершившимся фактом. Но это, очевидно, не произойдёт, и это совершенно не нравится США», — добавил собеседник RT.

Поэтому Вашингтон будет продолжать нагнетать информационную обстановку вокруг границы Украины, чтобы использовать это как предлог для торможения или саботажа диалога с Россией по гарантиям безопасности в Европе, считает военный аналитик.

«При этом можно ожидать, что США пойдут на соглашение о неразмещении на территории Европы некоторых систем средней дальности наземного базирования вроде баллистических или гиперзвуковых ракет. Это вполне возможно, поскольку соответствовало бы интересам безопасности как России, так и НАТО», — отметил Владимир Батюк.

В свою очередь, Александр Михайлов считает, что предсказать итоги будущих переговоров по гарантиям безопасности довольно сложно.

«Россия максимально повысила ставки в диалоге, представив США и НАТО свои предложения по безопасности в Европе. Естественно, американцы постараются уклониться от реализации всех предложенных пунктов. Можно ожидать, что они представят встречные предложения, в которых будут содержаться заведомо невыполнимые условия, но сейчас предсказывать итоги этого диалога до его практического начала нецелесообразно», — заключил эксперт.