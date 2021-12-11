В Пентагоне заявили о «внушительной концентрации» российских сил у границы с Украиной

Россия якобы сохраняет внушительное военное присутствие вдоль границ Украины. Такое мнение выразил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Я бы сказал, что внушительное количество российских войск всё ещё остаётся в западной части их страны вдоль границы с Украиной — с севера, востока и юга. Нет значительных изменений, о которых я мог бы сказать сегодня», — заявил Кирби, его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.

При этом предостережения в адрес Киева отсутствуют, отметил он.