Песков: не слышим ни одного предостережения Запада в адрес Киева

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В Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины, при этом не слышат ни одного слова в адрес Киева, заявил в интервью корреспонденту RT Илье Петренко пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: не слышим ни одного предостережения Запада в адрес Киева
  • © Пресс-служба президента России

Об этом он рассказал, комментируя российско-американские отношения в преддверии разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена, который запланирован на 7 декабря.

«Момент очень сложный для этого разговора... действительно, риторика звучит весьма агрессивно с американской стороны и со стороны европейских столиц. Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке», — сказал Песков.

Он отметил, что это в совокупности с общим тяжёлым фоном российско-американских отношений — «достаточно сложная субстанция для завтрашнего обсуждения».

Представитель Кремля также рассказал, что НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию в отношении России, поэтому Москва «делает так, чтобы застраховать свои собственные интересы».

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