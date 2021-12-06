Песков: НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию

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В Кремле видят, что НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию в отношении России, поэтому Москва «делает так, чтобы застраховать свои собственные интересы». Об этом в интервью корреспонденту RT Илье Петренко заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию
  • © Пресс-служба президента России

«Мы видим риторику господина Столтенберга, видим риторику различных представителей Соединённых Штатов Америки. Они все говорят, что не признают никаких красных линий, — раз. Говорят, что НАТО будет делать всё, что хочет, — два. На какой угодно территории — три. И всё это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию — четыре», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москве это не нравится.

«Мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы», — подчеркнул он.

Как ранее отметили в Кремле, ждать прорывов от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сложно, в настоящее время в отношениях стран огромные «авгиевы конюшни», а расчистить их за несколько часов беседы «вряд ли возможно».

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