Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями

Ждать прорывов от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена сложно, в настоящее время в отношениях стран огромные «авгиевы конюшни», а расчистить их за несколько часов беседы «вряд ли возможно», считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Такое мнение он выразил в эфире Первого канала.

«Сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в двусторонних отношениях, что расчистить их вот так за несколько часов беседы вряд ли возможно. Поэтому давайте хотя бы надеяться, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг до друга, чётко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это», — сказал представитель Кремля.

Разговор президентов России и США по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря.

Как отметил Песков, планируется обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве.