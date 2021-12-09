Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств
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«Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определённая часть мира считает нас своими противниками», — приводит слова Путина РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.
При этом предостережения в адрес Киева отсутствуют, отметил он.