Путин заявил, что Россия никогда не становилась враждебной для других государств

Россия никогда не становилась враждебной по отношению к другим государствам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определённая часть мира считает нас своими противниками», — приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту RT подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.

При этом предостережения в адрес Киева отсутствуют, отметил он.