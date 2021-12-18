«В общих интересах снизить напряжённость»: как Россия предлагает США и НАТО выстраивать отношения в сфере безопасности

МИД РФ обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности, которые были переданы американской стороне. Первый документ предполагает взаимодействие между Москвой и Вашингтоном по принципу «неделимой и равной безопасности», а также исключение использования территории иных стран для подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны договора. Во втором документе речь идёт о нерасширении НАТО на восток, а также о недопущении любой военной деятельности альянса на территории Украины и ряда других государств. Эксперты высоко оценивают инициативы Москвы, которые, по их мнению, могут стать эффективным инструментом разрешения существующих противоречий. Политологи считают, что предложенные Россией документы, если они будут рассмотрены и подписаны, станут гарантией мира в Европе.

МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. Как сообщили в ведомстве, эти документы были переданы Соединённым Штатам.

«Американской стороне в развёрнутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — отметили в министерстве.

В частности, в тексте проекта договора с США о гарантиях безопасности речь идёт о том, что стороны должны взаимодействовать, исходя из принципов «неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга».

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«(Стороны. — RT) не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой Стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой Стороны», — говорится в документе.

Кроме того, соглашение предполагает, что Россия и США не должны использовать территорию других стран для подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны, или «иных действий», которые бы затрагивали её интересы в области безопасности.

В проекте договора также отмечается обязательство Вашингтона исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от включения в альянс стран, ранее входивших в СССР, и от создания на их территории военных баз, а также развития двустороннего сотрудничества с ними.

Согласно документу, стороны также должны воздержаться от использования тяжёлых бомбардировщиков, надводных боевых кораблей всех классов вне национальной территории, «откуда они могут поражать цели на территории другой стороны».

«Стороны обязуются не развёртывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей национальной территории, из которых такие вооружения способны поражать цели на национальной территории другой стороны», — говорится в проекте договора.

Речь идёт также об исключении РФ и США развёртывания ядерного оружия вне национальной территории.

Соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО предусматривает, что стороны не укрепляют свою безопасность «за счёт безопасности других».

«Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы её применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединённых Наций», — гласит один из пунктов этого документа.

Здание МИД России

РИА Новости

© Максим Блинов

По условиям соглашения, Россия и НАТО должны подтвердить, что не считают друг друга противниками, а члены альянса принимают обязательства, которые исключают его расширение, ведение блоком любой военной деятельности на территории Украины, а также других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Как подчеркнул замглавы МИД России Сергей Рябков, эти проекты документов о безопасности с США и НАТО должны рассматриваться комплексно, а не по «принципу меню».

«Хотел бы отметить, что оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, а они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе», — сообщил он во время брифинга для прессы.

Рябков также призвал Вашингтон отнестись к российским инициативам самым серьёзным образом.

«Международная обстановка весьма накалена, и в общих интересах найти пути, как снизить напряжённость», — сказал дипломат.

Ранее Владимир Путин по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом отмечал, что в течение предыдущих десятилетий инфраструктура НАТО приближалась к границам России. «И теперь мы видим комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии. У нас есть все основания полагать, что то же самое произойдёт в случае принятия Украины в НАТО, но уже на украинской территории. Как же мы можем об этом не думать, это было бы просто преступным бездействием с нашей стороны: безвольно наблюдать за тем, что там происходит», — сказал он.

Политический контекст

В администрации США подтвердили, что американская сторона передаст России свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

В Североатлантическом альянсе также сообщили, что предложения РФ получены. Как отметил генсек блока Йенс Столтенберг, «любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России, быть основан на основных принципах и документах европейской безопасности и проводиться при консультациях с европейскими партнёрами НАТО, такими как Украина».

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя предстоящие переговоры по безопасности между Москвой и Вашингтоном, подчеркнула, что США нацелены «на дипломатический прогресс и деэскалацию».

«Здесь это самое важное», — отметила она.

Напомним, во время недавнего саммита в режиме видеосвязи с главой Белого дома Джо Байденом президент России Владимир Путин заявил, что РФ серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, которые исключали бы расширение НАТО на восток и размещение в сопредельных с РФ странах ударных наступательных систем вооружений.

Глава Белого дома Джо Байден и президент России Владимир Путин

Reuters

© Denis Balibouse/Pool

Кроме того, в ответ на слова главы Белого дома об «угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи украинских границ Владимир Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на Россию, поскольку именно НАТО пытается осваивать украинскую территорию и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

Стоит отметить, что Вашингтон не раз обвинял Москву в якобы «агрессивных» действиях против украинской стороны, однако РФ категорически отвергала подобные заявления. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT DE назвала ложными сообщения о желании российской стороны напасть на Украину, подчеркнув, что «это заранее фейковая, дезинформационная кампания», нацеленная на создание образа России как агрессора и дополнительной напряжённости.

Помимо этого, ранее в российском внешнеполитическом ведомстве подчёркивали, что диалог России и США по безопасности остро необходим в условиях, когда отношения между РФ и Западом продолжают деградировать и подошли к критической черте.

«Вместо того чтобы одёрнуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Чёрном море. Самолёты стран — членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облёты и опасные манёвры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием», — говорится в сообщении российского МИД от 10 декабря.

Путь переговоров

Эксперты называют подписание предложенных Россией проектов договора о гарантиях безопасности с США и соглашения о мерах обеспечения безопасности с НАТО практически единственным способом как снизить напряжённость между сторонами, так и разрядить обстановку в глобальном масштабе. Политологи обращают внимание на тот факт, что именно на России и США, как крупнейших ядерных державах, лежит особая ответственность за безопасность в Европе.

«Позиция России, отражённая в этих документах, предельно ясна, она чётко и последовательно изложена. Это, по сути, квинтэссенция российского подхода, который заключается в разрешении существующих противоречий путём переговоров», — отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT.

По его словам, эти инициативы Москвы — инструмент создания понятной и подтверждённой на международном уровне системы безопасности.

«В договоре и соглашении есть пункты, по которым выстраивается некоторый механизм для понижения градуса конфронтации между Россией и США, а также коллективным Западом за счёт формирования международно-правовой системы безопасности и подтверждения приверженности выполнению обязательств в рамках международного права», — заявил аналитик.

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Шаповалов назвал крайне актуальной инициативу Москвы по заключению новых договорённостей с Вашингтоном и НАТО на фоне постоянной эскалации напряжённости по периметру российских границ.

«Россия не может чувствовать себя в безопасности в условиях резкого усиления милитаристской составляющей в действиях Североатлантического альянса и США, которые носят выраженный антироссийский характер. Это не может не внушать серьёзных опасений», — пояснил эксперт.

С его точки зрения, документы о безопасности, предложенные Москвой, крайне важны и в свете гипотетического втягивания Украины в НАТО с перспективой появления у границ РФ ударных ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к центральной России, считает Шаповалов.

«Это создаёт колоссальные угрозы безопасности РФ, а предложения Москвы могли бы нормализовать обстановку, снизить накал напряжённости. В интересах России отсутствие на её рубежах США и НАТО. РФ имеет право на свой пояс безопасности», — сказал он.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин допускает, что подписание двух документов с США и НАТО вполне возможно, поскольку США и Запад в целом не заинтересованы в интеграции Украины в альянс, как и в оказании ей значимой помощи.

«В блоке всё больше говорят о необходимости его консолидации, а не расширения. Более того, принятие в альянс новых членов, включая Украину, обойдётся НАТО и, в частности, США весьма дорого», — отметил аналитик в комментарии RT.

Флаг с символикой НАТО

Reuters

© Pascal Rossignol

По мнению Блохина, в снижении напряжённости в отношениях Москвы с Вашингтоном и НАТО заинтересованы все стороны.

«Эта заинтересованность обоюдная. Блоку во главе с США совсем не хотелось бы доводить ситуацию до вооружённого конфликта с РФ, к которому они явно не готовы», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул Шаповалов, желание России подписать с Соединёнными Штатами и НАТО документы о безопасности — очередное свидетельство того, что РФ не заинтересована в каких-либо конфликтах, а стремится к миру и стабильности.