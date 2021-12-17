США передадут России свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе. Об этом сообщили в администрации президента США во время брифинга.

«Мы консультируемся с партнёрами, в том числе с НАТО, о формате», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного представителя американской администрации.

Он отметил, что у США «есть свой список обеспокоенностей», которые Вашингтон рассчитывает обсудить с Москвой.

«На следующей неделе мы свяжемся с Россией с конкретными предложениями», — заявил он.

По его словам, любой диалог с Россией должен идти на основе взаимности.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности.