Генсек НАТО заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности.
Генсек НАТО заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности
  • Reuters

«Мы получили недавние предложения России. Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России, быть основан на основных принципах и документах европейской безопасности и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Он также отметил, что альянс готов работать над укреплением доверия с Россией.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало  проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

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