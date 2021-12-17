Генсек НАТО заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности.

«Мы получили недавние предложения России. Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России, быть основан на основных принципах и документах европейской безопасности и проводиться при консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Он также отметил, что альянс готов работать над укреплением доверия с Россией.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.