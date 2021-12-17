Псаки: США видели предложения России по гарантиям безопасности
- Reuters
«Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнёрами», — приводит ТАСС её слова.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.