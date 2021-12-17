МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В проекте говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

Согласно проекту, Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

В проекте также прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.

В Кремле также заявили, что российские дипломаты готовы в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.