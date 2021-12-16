В Кремле заявили о готовности Рябкова в любой момент вылететь для встречи по безопасности
- РИА Новости
Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Рябков, который будет вести эти переговоры вместе с различными профильными экспертами, будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала таких переговоров», — отметил он.
Ранее сообщалось, что первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов разъяснил послам ряда стран Европы инициативу Москвы о гарантиях безопасности.
13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, исключающих расширение НАТО на восток.