В Кремле заявили о готовности Рябкова в любой момент вылететь для встречи по безопасности

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Замглавы МИД России Сергей Рябков готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.
В Кремле заявили о готовности Рябкова в любой момент вылететь для встречи по безопасности
  • РИА Новости

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Рябков, который будет вести эти переговоры вместе с различными профильными экспертами, будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала таких переговоров», — отметил он.

Ранее сообщалось, что первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов разъяснил послам ряда стран Европы инициативу Москвы о гарантиях безопасности.

13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, исключающих расширение НАТО на восток.

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