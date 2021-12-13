Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по нерасширению НАТО на восток
- AP
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что российский лидер выступил за незамедлительное начало переговоров «с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей», исключающих дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток.
Кроме того, российский лидер заявил о необходимости диалога по исключению размещения угрожающих России вооружений на территориях сопредельных государствах, в первую очередь на Украине.
«Российская сторона представит проекты соответствующих документов», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Путин во время переговоров с Джонсоном привёл примеры деструктивной линии Киева, направленной на срыв Минских соглашений.