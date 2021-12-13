Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по нерасширению НАТО на восток

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Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.
Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по нерасширению НАТО на восток
  • AP

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер выступил за незамедлительное начало переговоров «с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей», исключающих дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток. 

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости диалога по исключению размещения угрожающих России вооружений на территориях сопредельных государствах, в первую очередь на Украине.

«Российская сторона представит проекты соответствующих документов», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин во время переговоров с Джонсоном привёл примеры деструктивной линии Киева, направленной на срыв Минских соглашений.

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