Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по нерасширению НАТО на восток

Президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что российский лидер выступил за незамедлительное начало переговоров «с целью выработки чётких международно-правовых договорённостей», исключающих дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости диалога по исключению размещения угрожающих России вооружений на территориях сопредельных государствах, в первую очередь на Украине.

«Российская сторона представит проекты соответствующих документов», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин во время переговоров с Джонсоном привёл примеры деструктивной линии Киева, направленной на срыв Минских соглашений.