Премьер Великобритании Джонсон провёл телефонный разговор с Путиным

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Премьер Великобритании Джонсон провёл телефонный разговор с Путиным
  • AP

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном», — уточняется в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках переговоров с президентом США Джо Байденом, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Британия будет использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» в отношении Украины.

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