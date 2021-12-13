Премьер Великобритании Джонсон провёл телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном», — уточняется в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках переговоров с президентом США Джо Байденом, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Британия будет использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» в отношении Украины.