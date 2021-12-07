Джонсон выразил готовность применить дипломатию против агрессии России в отношении Украины
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Как информирует РИА Новости, главы государств «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз».
«Лидеры призвали Россию к деэскалации напряжённости и подтвердили свою твёрдую поддержку территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Джонсона.
В сообщении уточняется, что главы государств условились выступить снова 7 декабря после разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее лидеры США, Великобритании, Германии, Италии и Франции обсудили взаимоотношения между Россией и Украиной и выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.