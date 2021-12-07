Джонсон выразил готовность применить дипломатию против агрессии России в отношении Украины

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках переговоров с президентом США Джо Байденом, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Британия будет использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения российской агрессии в отношении Украины.
Джонсон выразил готовность применить дипломатию против агрессии России в отношении Украины
  • AP
  • © Matt Dunham

Как информирует РИА Новости, главы государств «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз».

«Лидеры призвали Россию к деэскалации напряжённости и подтвердили свою твёрдую поддержку территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении Джонсона.

В сообщении уточняется, что главы государств условились выступить снова 7 декабря после разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее лидеры США, Великобритании, Германии, Италии и Франции обсудили взаимоотношения между Россией и Украиной и выступили за возобновление переговоров в нормандском формате.

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