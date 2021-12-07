США и четыре европейские страны выступили за возобновление переговоров России с Киевом

Лидеры США, Великобритании, Германии, Италии и Франции обсудили взаимоотношения между Россией и Украиной и выступили за возобновление переговоров в нормандском формате. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

«Президент Франции (Эммануэль Макрон. — RT) провёл переговоры с главами государств и правительств формата Quint (США, Германия, Франция, Италия, Великобритания)», — передаёт РИА Новости сообщение.

Лидеры стран проанализировали уровень напряжённости между российской и украинской стороной, заявили о решении уважать суверенитет последней и выразили приверженность действовать в целях поддержания мира и безопасности в Европе.

«Они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках «нормандского формата» под эгидой Франции и Германии», — сказано в документе.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в России заинтересованы в объединении усилий с США для урегулирования кризиса на Украине.