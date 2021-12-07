США и четыре европейские страны выступили за возобновление переговоров России с Киевом

Короткая ссылка
Лидеры США, Великобритании, Германии, Италии и Франции обсудили взаимоотношения между Россией и Украиной и выступили за возобновление переговоров в нормандском формате. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
США и четыре европейские страны выступили за возобновление переговоров России с Киевом
  • AFP
  • © Eric Feferberg

«Президент Франции (Эммануэль Макрон. — RT) провёл переговоры с главами государств и правительств формата Quint (США, Германия, Франция, Италия, Великобритания)», — передаёт РИА Новости сообщение.

Лидеры стран проанализировали уровень напряжённости между российской и украинской стороной, заявили о решении уважать суверенитет последней и выразили приверженность действовать в целях поддержания мира и безопасности в Европе.

«Они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках «нормандского формата» под эгидой Франции и Германии», — сказано в документе.

Ранее  глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в России заинтересованы в объединении усилий с США для урегулирования кризиса на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить