США и четыре европейские страны выступили за возобновление переговоров России с Киевом
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«Президент Франции (Эммануэль Макрон. — RT) провёл переговоры с главами государств и правительств формата Quint (США, Германия, Франция, Италия, Великобритания)», — передаёт РИА Новости сообщение.
Лидеры стран проанализировали уровень напряжённости между российской и украинской стороной, заявили о решении уважать суверенитет последней и выразили приверженность действовать в целях поддержания мира и безопасности в Европе.
«Они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках «нормандского формата» под эгидой Франции и Германии», — сказано в документе.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в России заинтересованы в объединении усилий с США для урегулирования кризиса на Украине.