Лавров заявил о готовности восстановить канал диалога с США по Украине
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«Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», — цитирует главу МИД России РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что в Вашингтоне считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.
В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.