Лавров заявил о готовности восстановить канал диалога с США по Украине

В России заинтересованы в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», — цитирует главу МИД России РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что в Вашингтоне считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.