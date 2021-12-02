Блинкен назвал Минские соглашения способом преодолеть напряжённость вокруг Украины

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

«Россияне говорят, что, по их мнению, следует выполнить Минские соглашения. Украинцы говорят то же самое. Считаю, что, если бы такое произошло, это решило бы по крайней мере проблему Донбасса на востоке Украины», — заявил Блинкен в интервью латвийскому телеканалу LTV, расшифровку которого приводит пресс-служба Госдепартамента США.

По его мнению, Минские договорённости не исполнены, потому что якобы «Россия не выполнила свои обязательства».

По словам Блинкена, США «подтверждают приверженность дипломатии и имплементации Минских соглашений».

Он также отметил, что будущая эскалация напряжённости вокруг Украины чревата наступлением кризиса в двусторонних связях России и США, а также международном мире и безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.