МИД России: Москва никогда не откажется от Минских соглашений

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Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
МИД России: Москва никогда не откажется от Минских соглашений
  • AP

«Мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: «Ну всё, умерла так умерла». Пусть они (киевский режим. — RT) это скажут», — приводит ТАСС его слова на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Лавров отметил, что Москва будет требовать выполнения резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

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