МИД России: Москва никогда не откажется от Минских соглашений
- AP
«Мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: «Ну всё, умерла так умерла». Пусть они (киевский режим. — RT) это скажут», — приводит ТАСС его слова на «правительственном часе» в Совете Федерации.
Лавров отметил, что Москва будет требовать выполнения резолюции Совета Безопасности ООН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.