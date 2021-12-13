Путин привёл Джонсону примеры действий Украины по срыву минских договорённостей

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора привёл премьер-министру Великобритании Борису Джонсону примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений.
Путин привёл Джонсону примеры действий Украины по срыву минских договорённостей
  • AP

«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также в ходе переговоров Путин отметил применение Украиной запрещённых минскими договорённостями тяжёлых вооружений и ударных беспилотников в зоне конфликта.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев в нарушение Минских соглашений отказывается согласовывать с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками характер будущего статуса Донбасса.

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