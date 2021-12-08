Грызлов: Киев отказывается согласовать с ДНР и ЛНР будущий статус Донбасса
- РИА Новости
- © Юлия Зырянова
«В нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу. Недостижение соответствующих договорённостей — это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании», — приводит РИА Новости его слова.
Также он отметил, что Украина не подтвердила возвращение к участию в согласованном в июле 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о деградации обстановки в Донбассе.