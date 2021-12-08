Грызлов: Киев отказывается согласовать с ДНР и ЛНР будущий статус Донбасса

Короткая ссылка
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина в нарушение Минских соглашений отказывается согласовывать с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса.
Грызлов: Киев отказывается согласовать с ДНР и ЛНР будущий статус Донбасса
  • РИА Новости
  • © Юлия Зырянова

«В нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу. Недостижение соответствующих договорённостей — это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании», — приводит РИА Новости его слова.

Также он отметил, что Украина не подтвердила возвращение к участию в согласованном в июле 2020 года координационном механизме по предотвращению эскалации. 

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о деградации обстановки в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить