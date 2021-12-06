Глава ДНР Пушилин заявил о деградации обстановки в Донбассе

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Политика украинского президента Владимира Зеленского может привести к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, считает глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Глава ДНР Пушилин заявил о деградации обстановки в Донбассе
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Ситуация, по сути, деградирует. Порошенко с большим политическим опытом, он делал это филигранно — то есть минский процесс не выполнялся, но по крайней мере это было в каких-то там рамках», — приводит Интерфакс слова Пушилина.

Он добавил, что при Зеленском, по мнению главы ДНР, «всё пошло вообще вразнос».

«И на самом деле это тенденции опасные, которые могут в конечном счёте привести к полномасштабным боевым действиям», — сказал Пушилин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.

Она отметила, что это половина состава украинской армии.

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