Глава ДНР Пушилин заявил о деградации обстановки в Донбассе

Политика украинского президента Владимира Зеленского может привести к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, считает глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Ситуация, по сути, деградирует. Порошенко с большим политическим опытом, он делал это филигранно — то есть минский процесс не выполнялся, но по крайней мере это было в каких-то там рамках», — приводит Интерфакс слова Пушилина.

Он добавил, что при Зеленском, по мнению главы ДНР, «всё пошло вообще вразнос».

«И на самом деле это тенденции опасные, которые могут в конечном счёте привести к полномасштабным боевым действиям», — сказал Пушилин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.

Она отметила, что это половина состава украинской армии.