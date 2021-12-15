В МИД России разъяснили послам стран Европы инициативу о гарантиях безопасности 

Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов разъяснил послам ряда стран Европы инициативу Москвы о гарантиях безопасности.

Титов встретился с главами дипмиссий Великобритании, Дании, Ирландии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

В ходе встречи был проведён обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений России с этими странами.

Также были подведены итоги взаимодействия в 2021-м и намечены перспективы контактов в 2022 году.

«По просьбе послов Титов дал развёрнутую аргументацию российской инициативы о выработке договорённостей о гарантиях безопасности государств на евро-атлантическом пространстве, включая учёт соответствующих интересов и обеспокоенности Российской Федерации», — заявили в МИД.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков на переговорах с помощником госсекретаря США Карен Донфрид обсудил тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».

13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, исключающих расширение НАТО на восток.