Замглавы МИД России обсудил с замгоссекретаря США тематику гарантий безопасности в Европе
- РИА Новости
«Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Ранее отмечалось, что стороны также обсудили ситуацию на Украине.
13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.