Замглавы МИД России обсудил с замгоссекретаря США тематику гарантий безопасности в Европе

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Замглавы МИД России Сергей Рябков на переговорах с помощником госсекретаря США Карен Донфрид обсудил тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».
Замглавы МИД России обсудил с замгоссекретаря США тематику гарантий безопасности в Европе
  • РИА Новости

«Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее отмечалось, что стороны также обсудили ситуацию на Украине.

13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.

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