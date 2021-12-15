Замглавы МИД России обсудил с замгоссекретаря США тематику гарантий безопасности в Европе

Замглавы МИД России Сергей Рябков на переговорах с помощником госсекретаря США Карен Донфрид обсудил тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».

«Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее отмечалось, что стороны также обсудили ситуацию на Украине.

13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.