Захарова назвала переданные США предложения по гарантиям шагом к предметному диалогу

В МИД России расценивают переданные Госдепу США предложения по гарантиям безопасности как шаг к началу предметного диалога, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Российский дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» напомнила, что замглавы МИД России Сергей Рябков ранее передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.

По словам Захаровой, они были разработаны на основе заявлений президента России Владимира Путина.

«Мы готовы к предметной работе по ключевым вопросам, которые волнуют как народы наших стран, так и всю международную общественность», — подчеркнула она.

Она также отметила, что Москва готова к конструктивной работе, несмотря на разногласия с Западом.

«Это не риторика или попытка доказать нашу правоту или их неправоту. А это конкретная предметная работа», — добавила Захарова.

Ранее стало известно о переговорах Рябкова с помощником госсекретаря США Карен Донфрид.

В рамках диалога дипломаты обсудили тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».

В дальнейшем Рябков будет представлять Россию на переговорах с США по вопросам гарантий безопасности.