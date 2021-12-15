Рябков будет представлять Россию на переговорах с США по безопасности

Замглавы российского МИД Сергей Рябков будет представлять Россию на переговорах с США по вопросам гарантий безопасности, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«У нас вопросами стратегического диалога с США занимается замминистра иностранных дел Рябков, очевидно, он и будет продолжать обсуждать с американцами эту тему», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Ранее стало известно о переговорах Рябкова с помощником госсекретаря США Карен Донфрид.

В рамках диалога дипломаты обсудили тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».