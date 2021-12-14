По поводу и без: как США пытаются приписывать России военные преступления Киева

Посольство США в Киеве исказило недавние слова президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе, заявили в диппредставительстве РФ в украинской столице. Так в ведомстве отреагировали на выпад американских дипломатов, которые попытались назвать ложной оценку главой государства ситуации в регионе. Ранее Путин заявил, что русофобия является первым шагом к геноциду. Эксперты полагают, что в США не хотят объективно оценивать ситуацию на юго-востоке Украины, так как это не отвечает их нынешним интересам по оказанию давления на Россию.

Посольство России на Украине уличило американское дипломатическое представительство в Киеве в искажении слов президента РФ Владимира Путина о ситуации в Донбассе.

«В который раз приходится констатировать, что посольство США в Киеве перевирает слова российских руководителей. Точная цитата российского президента: «Русофобия — это первый шаг к геноциду». Разве не так?», — говорится в посте, размещённом дипломатами в Twitter.

В который раз приходится констатировать, что @USEmbassyKyiv перевирает слова российских руководителей. Точная цитата российского президента: «Русофобия – это первый шаг к геноциду». Разве не так? — RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) December 13, 2021

Ранее, 9 декабря, Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид, а первый шаг к нему — проявления русофобии.

«Должен сказать о русофобии как о первом шаге к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид», — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что в этом вопросе «нужно действовать очень аккуратно, с тем чтобы не девальвировать эти понятия».

«Но они должны отражать реалии происходящих событий», — добавил Путин.

В США в ответ заявили, что «выдвигать ложные обвинения в геноциде — опасно и безответственно» и в России поднимают эту тему, чтобы якобы переложить на других свою ответственность за страдания людей в Донбассе.

«Подконтрольные России власти в оккупированном Донбассе нарушают права человека, незаконно содержат украинских граждан в тюрьме, подавляют свободу слова и принуждают украинцев получать российские паспорта. Это знает весь мир, и ложь России по поводу Донбасса — ещё одна очевидная попытка переложить вину за страдания, причинённые самой же Россией», — говорится в Twitter американского посольства.

Донбасс и Запад

Между тем ранее в ЕС призвали Киев соблюдать права жителей Донбасса — в частности, не ограничивать их передвижения на контрольных пунктах въезда — выезда (КПВВ), которые в своё время были закрыты под предлогом распространения коронавируса.

«Ковид» — это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества пересекающих КПВВ, но это открытая местность… Потому я не воспринимаю такой аргумент», — сказал в октябрьском интервью «РБК-Украина» спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор.

Он также отметил отсутствие прогресса в расследовании февральских событий 2014 года на Майдане и майских в Одессе, когда радикалы-националисты подожгли Дом профсоюзов, где пытались спастись противники «евромайдана».

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе, который устроили украинские радикалы-националисты 2 мая 2014 года

РИА Новости

© Александр Полищук

В связи с этими и другими преступлениями Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский суд по правам человека, основываясь на статье 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В Генпрокуратуре РФ этот шаг аргументировали необходимостью привлечь внимание мирового сообщества «к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение и провести надлежащее расследование».

Также по теме Вперёд в прошлое: почему в США обвинили Россию в попытке воссоздать Советский Союз Воссоздание Советского Союза сегодня невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на высказывание...

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что все средства, которые Киев получает от своих западных партнёров, а также налоги, тратятся властями на убийство собственных граждан.

«Вместо реализации мирного плана применяется план отнюдь не мирный — поставка вооружений, накидывание кредитного ярма, заключение как бы легальных финансовых контрактов на закупку вооружений. За эти огромные суммы платит украинский налогоплательщик. Только платит-то он не за свою безопасность, а оплачивает он убийство гражданских лиц на своей территории, своих братьев, которых убивают из этого оружия», — заявила Захарова 10 декабря в эфире Первого канала.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве хотели бы видеть от Запада призыв к Киеву прекратить провокации на юго-востоке страны.

«Если уж мы говорим о необходимости деэскалации на Украине, мы хотим видеть призывы какие-то в адрес Киева, чтобы Киев прекратил провокационные действия на линии разграничения, но, к сожалению, не видим никаких обращений в адрес Киева», — сказал Песков журналистам, комментируя обращение представителей G7 к Москве с требованием деэскалировать ситуацию вокруг Украины.

Он также подчеркнул, что в России бы также поприветствовали призыв выполнить минские договорённости и наладить диалог с самопровозглашёнными республиками.

Однако, как свидетельствует дипломатическая переписка между главами МИД России, Франции и Германии, Париж и Берлин считают, что налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском «не найдёт поддержки среди стран нормандского формата». Более того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле прошлого года заявлял, что закрепление особого статуса ДНР и ЛНР в Конституции для Киева неприемлемо. Однако это идёт в разрез с Минскими соглашениями, где это требование прописано в 11-й статье документа. Согласно ей, в стране должна быть проведена конституционная реформа, предполагающая «в качестве ключевого элемента децентрализацию…, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Американская кампания

Вместе с тем на Западе, в частности в США, предпочитают возлагать ответственность за эскалацию ситуации в Донбассе на Россию.

«Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию», — заявлял в октябре глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам переговоров с экс-министром обороны Украины Андреем Тараном.

Глава Пентагона Ллойд Остин

AP

© Alex Brandon)

Помимо этого, с подачи Вашингтона вокруг России в последние месяцы развернулась целая информационная кампания по приписыванию Москве намерений «вторгнуться» на Украину. Эта тема активно обсуждается в американских СМИ, а также становится предметом разговоров на международных мероприятиях, включая встречу глав МИД G7. США также пригрозили России санкциями и другими ограничениями.

«Я абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он вторгнется на Украину, то экономические последствия для его экономики будут разрушительными», — заявил президент США Джо Байден.

При этом он исключил отправку американских войск на Украину для военного противостояния России.

«Рассказывают сказки»

Эксперты отмечают, что нынешняя позиция США демонстрирует их нежелание объективно оценивать ситуацию на Украине, так как это не отвечает их нынешним интересам. Поэтому Вашингтон пытается менять реалии, стараясь все грехи Киева приписать России.

«Но жителям Донбасса рассказывать эти бредни бесполезно, поскольку они хорошо знают, кто и откуда стреляет и почему всё это произошло. Этот конфликт — последствие государственного переворота на Украине 2014 года, поддержанного и легитимированного США. Поэтому Вашингтон сейчас создаёт параллельную реальность, чтобы оправдать происходящее в стране», — пояснил в комментарии RT политолог, экономист Александр Дудчак.

По его мнению, в США закрывают глаза на преступления Киева, так как им удобна нынешняя ситуация для оказания давления на Россию. И это уже не первый раз, когда американские власти отказываются признавать очевидное — что их подопечные переходят все границы.

«Такая же ситуация в своё время была и в Югославии. И подобной политикой США сейчас фактически благословляют киевские власти на продолжение войны и геноцида в Донбассе», — отметил эксперт.

Он также указал на абсурдность ситуации, когда Западные страны требуют от России выполнять Минские соглашения, хотя они являются руководством к действию для сторон конфликта.

Украинские военнослужащие

globallookpress.com

© ZUMAPRESS.com / Sergii Kharchenko

«Подобные призывы от некоторых западных представителей вызывают удивление, так как России там нечего выполнять. Она не является стороной конфликта. Выполнять обязательства должна Украина, однако в её адрес никто на Западе в критическом ключе не высказывается», — добавил аналитик.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заметил, что нынешней позицией по ситуации в Донбассе США дискредитируют сами себя.

Также по теме Игра в пиар: почему на Украине приписывают России заинтересованность в провале Минских соглашений Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы заинтересована в срыве Минских соглашений. При этом в Киеве, как подчеркнул...

«Такие заявления американской стороны говорят о том, что в Вашингтоне в курсе, что творится на территории Украины. Получается, что таким образом они становятся соучастниками преступлений, совершающихся при попустительстве киевских властей», — выразил мнение Оленченко в разговоре с RT.

К тому же, как напомнил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, США сами занимают не последнюю строчку среди тех, кто нарушает права человека и совершает военные преступления. В связи с этим нынешнее заявление американского посольство аналитик оценил как прямой сигнал Киеву, что все их правонарушения будут оправданы.

«США фактически говорят: продолжайте в том же духе и даже наращивайте свои усилия. В этой связи все их заверения в безальтернативности Минских соглашений не более, чем формальная декларация», — сказал RT Шаповалов.

Однако, отметил Владимир Оленченко, ни при каких обстоятельствах в США не будут признавать того, что на самом деле они покрывают военные преступления Киева, и предпочтут отвлекать внимание европейских союзников мнимым вторжением России.

«Это вписывается в нынешнюю американскую повестку. И цель этой повестки — сделать Россию ответственной за конфликт, который создали украинские власти своей радикальной политикой. А если Россия станет ответственной за это кризис, то против неё можно будет по поводу и без вводить тяжёлые санкции и наращивать вокруг её границ военные силы», — подытожил эксперт.